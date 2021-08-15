Китайский боец MMA нокаутировал соперника джебом

Боец MMA из Китая Луотянь Лонг отметился эффектным нокаутом в поединке с соотечественником

KO'd by a jab? It can happen. Luotian Long knocks out Liu Yang yesterday at JCK Cage Series in China pic.twitter.com/tbdKicfyph — caposa (@Grabaka_Hitman) August 15, 2021

Китайский боец смешанного стиля (MMA) Луотянь Лонг отметился эффектным нокаутом на турнире JCK Night Cage Series. Видео эпизода опубликовано в Twitter caposa.

Соревнования проходили в Хайкоу (остров Хайнань, Китай). Спортсмен встречался с соотечественником Лю Янгом. В первом раунде Лонг выбросил джеб левой рукой, после которого соперник оказался в глубоком нокауте. Поединок закончился досрочной победой Лонга.

Джеб — один из основных ударов в боксе и других единоборствах. Его главные отличия от прямого удара — короткий замах и минимальный импульс силы. Нокауты после применения джеба встречаются достаточно редко.