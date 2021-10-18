Появились подробности совещания с Бастрыкиным перед госпитализацией следователя

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в ходе онлайн-совещания призывал уволить следователя из города Всеволожска Ленинградской области лейтенанта Владислава Мегрелова из-за профнепригодности. Подробности следуют из расшифровки аудиозаписи совещания, которая появилась в распоряжении 47news. Портал пишет, что сразу после встречи Мегрелова увезла скорая помощь.

Во время совещания Бастрыкин спрашивал у следователя, сколько ему лет, где родился, какой вуз окончил и почему решил переехать из Краснодарского края на север страны. «Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтером будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдешь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали», — сказал глава ведомства.

Также он попросил начальника Следственного управления СКР по Ленинградской области Сергея Сазина дать Мегрелову характеристику. Тот ответил, что следователь характеризуется плохо. «Дело в том, что я его уже предупреждал. Объявлял выговор в мае месяце, когда занимались этим вопросом. Сейчас вынужден приказом от 28-го неполное служебное соответствие», — сказал Сазин, на что получил от Бастрыкина предложение уволить лейтенанта «сегодняшним приказом».

Помимо этого, в ходе встречи Бастрыкин приказал понизить в должности, уволить или отправить на пенсию главу всеволжского отдела СКР полковника Алексея Демченко за то, что тот за год работы не смог сплотить коллектив и передать сотрудникам опыт.

В заключение председатель ведомства рассказал о разговоре со 101-летней блокадницей и призвал мать погибшего от отравления газом мужчины «выходить на позитив».

Онлайн-совещание состоялось 13 октября. На нем Бастрыкин заслушал дело об отравлении жителя Ленинградской области газом в 2020 году. Мать погибшего утверждает, что ее сына убила бывшая невестка, а результаты экспертиз говорят о несчастном случае. Глава СКР остался недоволен работой Мегрелова, который ведет это дело.

По данным 47news, сразу после рабочей встречи Мегрелова увезла машина скорой помощи. В СКР заявили, что следователь был госпитализирован из-за ОРВИ.