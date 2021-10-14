Бастрыкин высказался о запретах в интернете фразой «говорить об этом нужно»

Глава СКР Бастрыкин: говорить о запретах в интернете можно и нужно

Говорить о запретах в интернете можно и нужно, но это надо делать на основании анализа ситуации и следственной практики, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Его цитирует РИА Новости.

По словам Бастрыкина, СКР никогда не предлагал полностью запретить интернет. «Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них», — сказал он.

В июне министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о работе над созданием «белого интернета», предназначенного специально для школьников и содержащего только проверенный контент. Это сообщение глава ведомства сопроводил фразой: «Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда».

Ранее в том же месяце власти Курской области после стрельбы в казанской гимназии 11 мая обязали учителей мониторить социальные сети учеников и сообщать о подозрительном поведении. В разосланной по учебным заведениям директиве сказано, что преподаватели должны посещать страницы детей в Instagram, TikTok, Likee и «ВКонтакте» и изучать опубликованные посты, аватары, фото, список друзей и другую информацию.