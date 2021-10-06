В Белоруссии прокомментировали идею запретить интернет

Казакевич: интернет нельзя запретить, надо научить людей отвечать за действия в соцсетях

Белорусы должны научиться отвечать за свои слова и действия в интернете. Об этом заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала «ОНТ», комментируя данные Следственного комитета (СК) о задержаниях граждан за комментарии о погибшем сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ).

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По его словам, власти не могут полностью запретить использование интернета, поэтому необходимо постоянно поверять различные социальные сети и мессенджеры на содержание комментариев экстремистского характера. Он добавил, что не верит в раскаяние задержанных граждан, и призывает наказывать их по закону.

«Я называю таких людей "упырями". Они, сидя на своих продавленных диванах, упиваются кровью. Причем желательно чужой. А когда их выволакиваешь на божий свет, как котят нашкодивших, льют крокодиловы слезы», — заключил Казакевич.

6 октября СК Белоруссии сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 136 человек, цинично отозвавшихся о погибшем во время штурма квартиры в Минске сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ) 28 сентября. Отмечается, что против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.

В конце сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в Минске спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в одну из квартир, находившийся там 31-летний программист Андрей Зельцер застрелил сотрудника из ружья и был убит ответным огнем.