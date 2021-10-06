В Белоруссии задержали 136 человек за комментарии о погибшем сотруднике КГБ

СК Белоруссии: по делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ задержаны 136 человек

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 136 человек, «цинично» отозвавшихся о погибшем во время штурма квартиры в Минске сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ) 28 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет (СК) республики.

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По данным ведомства, после сообщений о спецоперации в сети стали появляться видео и комментарии, очерняющие память сотрудника спецслужбы. В СК добавили, что, несмотря на заявления властей о том, что такие действия повлекут за собой задержания и прочие меры со стороны правоохранителей, комментаторы продолжили «травлю».

«Вас предупреждали: все кто сделал "хайп" на горе семьи офицера, будут найдены», — подчеркнули сотрудники СК. Отмечается, что против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.

Ранее замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что более двух тысяч человек обратились в МВД с жалобами на оскорбления представителя власти.

28 сентября КГБ сообщил, что силовики проводили в Минске спецоперацию «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда они зашли в одну из квартир, находившийся там 31-летний программист Андрей Зельцер застрелил сотрудника из ружья и был убит ответным огнем.

Белорусские власти пообещали не оставлять безнаказанными людей, очерняющих память о погибшем силовике, и пригрозили им арестами.

