МИД КНР призвал НАТО позитивно оценивать развитие Китая

НАТО должно отказаться от мышления эпохи холодной войны и предубеждений и позитивно оценивать развития Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова передает ТАСС.

Дипломат указал, что Североатлантическому альянсу необходимо «предпринимать больше действий для обеспечения глобальной и региональной безопасности», а также в объективном и открытом ключе рассматривать развитие республики.

«Китай призывает максимально задействовать существующие механизмы для диалога на основе принципов равноправия и взаимного уважения, чтобы углубить отношения и содействовать практическому сотрудничеству в соответствующих сферах», — заключил Лицзянь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал угрозой для альянса экономическое развитие Китая, его тесное сотрудничество и наращивание контактов с Россией. Он подчеркнул, что военный блок намерен утвердить новую стратегическую концепцию в ходе саммита в Мадриде. Как сообщает Financial Times, она будет включать в себя вызовы со стороны растущего потенциала КНР и противодействие им.