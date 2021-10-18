В Грузии расстреляли иностранку

СМИ: В Тбилиси неизвестный семь раз выстрелил в 30-летнюю иностранку

В Тбилиси минувшей ночью неизвестный мужчина убил иностранку. Об этом сообщает телеканал «Пирвели» со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел (МВД) Грузии.

По данным СМИ, убийца в упор выстрелил в 30-летнюю женщину семь раз и скрылся с места преступления. Очевидцы отметили, что убийство произошло около часа ночи возле дома, где убитая снимала квартиру.

МВД Грузии возбудило уголовно дело по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Имя и гражданство жертвы пока не разглашаются.

За последние несколько месяцев в Грузии произошли еще два убийства иностранцев. Неделю назад в реке Кура в Гори нашли тело молодого англичанина. В августе в Тбилиси пропала гражданка Австралии Шанае Брук. Сообщения о ее исчезновении быстро распространились в социальных сетях.

Друзья Брук просили всех, кто может принять участие в поисках. По их словам, последний раз она выходила на связь в момент, когда на нее напали, она кричала, чтобы ее не трогали, и просила о помощи. Тело 31-летней иностранки со следами насилия было обнаружено в результате многочасовых поисков на склоне горы Мтацминда недалеко от колеса обозрения. Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве.

В связи с трагическими известиями кандидат в мэры Тбилиси и председатель партии «Единого национального движения» Ника Мелия на свой страничке в Facebook обвинил власти в том, что Грузия перестала быть безопасным местом, а Тбилиси никак не тянет на слоган «город, полный жизни».