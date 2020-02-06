В грузинском монастыре убили россиянина

В монастыре у села Марткопи Гардабанского муниципалитета Грузии найден мертвым гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями. Им оказался 50-летний россиянин по имени Игорь, укрывавшийся на территории обители более года. По предварительным данным, убийца и убитый проживали в одной келье.

«Монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами. Насколько нам известно, один психически больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал», — заявил журналистам руководитель пресс-центра патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.

По словам настоятеля монастыря отца Вениамина, предполагаемый убийца был ранее судим, провел в заключении около 18 лет и имел психическое расстройство, сообщает «Интерфакс».

В МВД республики подтвердили факт происшествия, однако не уточнили гражданство и возраст убитого. Правоохранителями начато расследование по статье 108 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Грузии.

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