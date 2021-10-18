Жителей еще одного российского региона предупредили о возможном локдауне

Жителей Хакасии предупредили о возможном локдауне из-за ситуации с COVID-19

В Хакасии могут ввести локдаун и ограничить работу ряда отраслей на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом глава республики Валентин Коновалов предупредил жителей во время прямого эфира в Instagram.

Решения о локдауне принимаются на основе рекомендаций Роспотребнадзора и врачей. Пока ситуация с коронавирусом в Хакасии контролируемая, заметил глава республики. «Возможно, придется ограничивать или закрывать какие-то отрасли», — предположил Коновалов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Хакасии с начала пандемии зарегистрировано 41,3 тысячи случаев заражения COVID-19.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, а также предупредил жителей об угрозе локдауна.