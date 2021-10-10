В российском регионе переведут учащихся на удаленку для борьбы с коронавирусом

Администрация Воронежской области сократила время работы заведений общепита и перевела образовательные учреждения на удаленное обучение для усиления борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки», — говорится в сообщении администрации. На удаленку учащихся школ и вузов власти отправят с 12 октября. Общепит региона переводится на режим работы до 21:00.

На сайте правительства региона также анонсированы другие ограничения. С 9 октября в области ввели запрет на спортивные мероприятия со зрителями. С 9 по 22 октября приостанавливается работа концертных организаций и площадок, ярмарок, розничных рынков.

С 11 октября вводится самоизоляция для людей старше 65 лет, не привитых или не имеющих иммунитета от COVID-19. Ранее стало известно, что для введения полного локдауна в России должен появиться новый высокопатогенный штамм коронавируса, имеющий высокую летальность.