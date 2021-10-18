Лукашенко назначил нового министра юстиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром юстиции замглавы МВД Сергея Хоменко. Об этом сообщает Zerkalo.io.

«Хорошие крепкие юристы в Минюсте есть. Нужен очень сильный организатор, управленец», — заявил Лукашенко. Прежний министр юстиции Олег Слижевский занимал этот пост почти 10 лет.

Хоменко 55 лет. Он родился в Донецкой области в 1987-м окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище, через 10 лет — военную академию в Москве, а в 2009 году — факультет Генштаба военной академии Белоруссии. Проходил службу во внутренних войсках МВД СССР и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что «очередная попытка революции» в Белоруссии состоится в период проведения референдума по новой версии Конституции. По его словам, ситуация остается напряженной, поскольку Запад стремится сменить власть и уничтожить независимость республики.

Референдум по обновленной конституции Белоруссии запланирован на конец февраля 2022 года.