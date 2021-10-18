Латвия предложила ужесточить санкции против Белоруссии

Глава МИД Латвии предложил ввести санкции против «Белавиа» и белорусских туркомпаний

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил ввести санкции против авиаперевозчика «Белавиа» и туристических компаний из Белоруссии, передает ТАСС.

Ринкевичс заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «все еще использует миграцию в качестве оружия», поэтому необходимо ужесточить ограничительные меры в отношении Минска.

«Надо ввести санкции против туристического сектора, против туристических компаний, которые организуют полеты [в Европейский Союз]. Также надо ввести строгие санкции в отношении "Белавиа", чтобы компания не получала никакой технической поддержки даже при осуществлении пересадочных рейсов», — сказал глава МИД по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

15 октября стало известно, что Евросоюз работает над пятым пакетом санкций против Белоруссии. Ранее к этому призвал Европарламент.

Четвертый санкционный пакет был введен после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair 23 мая. Лайнер совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о заложенной бомбе. Белорусские силовики арестовали двоих пассажиров: бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. Угроза взрыва не подтвердилась. После случившегося ЕС закрыл воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.