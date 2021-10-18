Игорь Крутой вспомнил о последней беседе с тяжелобольным Александром Серовым

Композитор Игорь Крутой вспомнил о своем последнем разговоре с народным артистом России Александром Серовым, который попал в реанимацию после заражения коронавирусом. Он поделился подробностями беседы в ходе ток-шоу «Ты не поверишь!», запись эфира которого опубликована на YouTube-канале НТВ.

«Я с ним разговаривал, а потом ему стало туго... Конечно, говорил ему сделать прививку от коронавируса. Ругался с ним. Если ты привитый болеешь, все равно болезнь протекает по-другому», — высказался музыкант.

Ранее Крутой призвал всех неравнодушных молиться за здоровье тяжелобольного Серова. Музыкант посетовал на то, что его друг «заболел заразой», и что он никак не может ему помочь.

О том, что 67-летний Серов попал в реанимацию одной из московских больниц, стало известно 9 октября. Сообщалось, что певец был госпитализирован с 75-процентным поражением легких. Состояние артиста оценивается как тяжелое.

Александр Серов в сотрудничестве с Игорем Крутым исполнял такие композиции, как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Звездопад», «Ты меня любишь» и «Как быть».