В больнице Крыма на спящую женщину упал потолок

На пациентку клинического кожно-венерологического диспансера в Симферополе упал фрагмент потолка, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения Республики Крым. Женщина получила легкие повреждения мягких тканей.

Представившаяся дочерью пациентки сообщила в сети, что штукатурка обрушилась с потолка ночью, когда ее мать спала. В публикации указано, что женщина получила синяки и ссадины по всему телу. Дежурная медсестра вызвала начальство и скорую помощь, после чего пострадавшую перевезли в другую крымскую больницу.

В пресс-службе минздрава агентству «Крыминформ» сообщили, что администрации больницы поручено провести дополнительное обследование здания, чтобы назначить необходимые ремонтные работы и обеспечить безопасность медицинских работников и пациентов. В ведомстве добавили, что до инцидента ответственные за содержание здания не нашли никаких признаков возможного обрушения.

По данным «Крыминформа», после сообщений об обрушении в социальных сетях правоохранительные органы начали проверку. Сотрудники следственного комитета уже осмотрели место происшествия и устанавливают степень причиненного вреда пострадавшей, а также условия содержания пациентов.

В июле на людей рухнул потолок в бизнес-центре «Цеппелин» в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали пять человек, один из них оказался в больнице с порезами. Часть потолка обрушилась из-за того, что на крышу бизнес-центра упала строительная тележка со строящегося рядом здания.

