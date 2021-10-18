Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в понедельник, 18 октября. Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже упал на 0,33 процента, до 4247,06 пункта, индекс РТС — на 0,53 процента, до 1881,56 пункта.

Фондовый рынок снизился, несмотря на рекордное подорожание нефти. Цена барреля нефти марки Brent выросла до 86 долларов впервые с 4 октября 2018 года. На 10:05 мск Brent стоила 85,56 доллара (плюс 0,82 процента), WTI — 82,61 доллара (плюс 1,08 процента). Цена газа снизилась до 980 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара составлял 71,17 рубля (плюс 0,14 рубля), курс евро не изменился по сравнению с закрытием предыдущей сессии — 82,39 рубля.

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:10 стали TCS Group, «Сургутефтегаз» и «Полиметал». Подорожание акций этих компаний не превысило одного процента. Больше всего подешевели в начале торгов акции «Магнита» (минус 1,08 процента, до 6202,5 рубля за акцию), Сбербанка (минус 0,92 процента, до 368,39 рубля) и «Газпрома» (минус 0,63 процента, до 365,48 рубля).