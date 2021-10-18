Школьника из Пермского края научил стрелять отец

Отец устроившего стрельбу в школе в Сарсе рассказал, что они ездили стрелять по бумажкам

Отец 12-летнего мальчика, который утром 18 октября устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, рассказал, как ездил вместе с сыном стрелять. Запись беседы с Вадимом Губаевым публикует Telegram-канал SHOT.

«Постреляем как бы, все — душу отвели. Ставлю (оружие — прим. «Ленты.ру») в сейф, все убираю», — сообщил мужчина.

Сам Вадим Губаев рассказал, что увлекается не охотой, а просто любит «пострелять по бумажкам».

Ранее в беседе с Baza он уточнял, что обычно звонит сыну по три раза в день, но вчера, 17 октября, был первый раз, когда они не поговорили. Губаев добавил также, что в последнее время мальчик разговаривал с ним неохотно, на вопросы отвечал односложно.

Утром в понедельник, 18 октября, ученик поселковой школы открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Мальчик произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.