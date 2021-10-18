Шантажировавшей Тарзана вымогательнице вынесли приговор

Таганский районный суд Москвы признал жительницу Краснодарского края Антонину Саввидис виновной в вымогательстве двух миллионов рублей у стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Приговором Таганского суда от 18 октября 2021 года Саввидас Антонина Валерьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в постановлении.

В ноябре прошлого года Саввидес потребовала у Глушко сумму в объеме двух миллионов рублей. В противном случае злоумышленница планировала распространить в интернете «порочащую информацию личного характера» в виде порноролика с участием Глушко.

Шантажистку задержали в ходе полицейской операции — сразу после того, как она получила деньги от знаменитости в одном из ресторанов Москвы.