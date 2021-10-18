Учительница случайно угостила школьников марихуаной и попала под суд

В Южной Каролине США 27-летняя учительница начальных классов случайно угостила школьников марихуаной за хорошее поведение и успеваемость и попала под суд. Об этом пишет Insider.

23 сентября в полицию округа Лексингтон поступило сообщение о том, что ученик начальной школы Роки Крик вытащил из коробки с призами запрещенное вещество. Инцидент произошел во время занятия, которое вела Виктория Фариш Вайс. Преподаватель наполняла коробку различными мелочами, которые ученики вытаскивали в конце урока за хорошее поведение и успеваемость.

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По словам шерифа Джея Куна, когда Вайс поняла, что именно школьник достал из коробки, она попросила его положить это обратно и вытянуть что-то другое. Однако во второй раз Крик снова вытащил то же самое. После уроков он отправился на дополнительные занятия и попросил воспитательницу открыть его приз. Тогда женщина связалась со школой Крика.

Помощник директора школы осмотрел содержимое коробки с призами и нашел там марихуану. Полиция обыскала дом Вайс и нашла запрещенные вещества. В пятницу, 15 октября, учительница добровольно сдалась полиции. Ей предъявлено обвинение в хранении наркотиков. По данным Куна, никто из школьников не пострадал.

В Южной Каролине использование марихуаны в развлекательных и медицинских целях запрещено.

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