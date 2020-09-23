Наркодилера вычислили по фотографии ладони с товаром

В Сакраменто (штат Калифорния, США) к тюремному сроку приговорили наркодилера, которого поймали благодаря фотографии его ладони. Об этом пишет TJournal.

Судебный процесс завершился еще в 2019 году, однако подробности стали известны лишь сейчас. 23-летний Хосе Роберт Поррас III (Jose Robert Porras III) в даркнете отправлял потенциальным покупателям фото марихуаны, лежащей у него на ладони. Следователи отметили, что на одном из снимков отчетливо был виден узор отпечатков пальцев. Сопоставив изображение с дактилоскопической картотекой, специальные агенты опознали преступника — ранее его задерживали за другое преступление.

После контрольной покупки дилера задержали. Во время суда он признался, что за год он продал более 53 килограммов наркотиков. Порраса приговорили к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы.

В июне сообщалось, что дилер случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские. Стоимость такого количества наркотика, в зависимости от чистоты вещества, может достигать 600 тысяч фунтов (51,6 миллиона рублей).