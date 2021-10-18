Барабанщик blink-182 сделал предложение Кардашьян

Барабанщик панк-группы blink-182 Трэвис Баркер обручился с моделью Кортни Кардашьян. Предложение музыкант сделал на берегу океана в Монтесито, штат Калифорния, пишет New York Post.

45-летний Баркер привел 42-летнюю Кардашьян на пляж, уставленный большими белыми свечами и сотнями роз. Отмечается, что модель согласилась стать женой музыканта. Она опубликовала снимки с пляжа в Instagram, подписав их словом «навсегда».

В апреле Баркер выложил в соцсетях серию откровенных фото Кардашьян в честь ее дня рождения.

О том, что Баркер и Кардашьян встречаются, стало известно в феврале. Отмечается, что в течение нескольких лет до начала отношений они поддерживали тесную дружескую связь. В blink-182 Баркер выступает с 1998 года.