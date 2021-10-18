Стрелявший в школе под Пермью ученик до нападения просил отвести его в церковь

Ученик, который открыл огонь в школе под Пермью, до нападения хотел сходить в церковь

За день до стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края 12-летний подросток, который открыл огонь, просил отвести его в церковь на службу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам авторов канала, родственники мальчика рассказали, что устроивший стрельбу в школе ребенок был верующим, но в храм ходил нечасто. Во время обыска после нападения у него в телефоне якобы нашли скриншот с молитвой «прощение у Господа».

Как сообщает Telegram-канал, ученик жаловался маме на девочку, с которой он хотел расправиться во время стрельбы. Та посоветовала ему терпеть и не обращать на сверстницу внимания.

О том, что 12-летний школьник открыл огонь в поселковой школе под Пермью, стало известно утром в понедельник, 18 октября. Ребенок начал стрелять из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга». В результате инцидента пострадал один человек — ученик получил небольшие ссадины от осколка стекла, врачи оказали ему необходимую помощь и отправили домой.

Ребенок признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. 12-летний школьник произвел два выстрела: в пол и стену. Обезвредить его удалось директору школы. Она пригласила школьника к себе в кабинет и уговорила отдать оружие.