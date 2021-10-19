Синоптики объяснили раннее похолодание Черного моря

Вода в Черном море у побережья Сочи остыла на полторы недели раньше нормы из-за большого количества штормов и снижения температуры воздуха. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель руководителя ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

Он напомнил, что за последние полтора месяца в Сочи уже несколько раз фиксировали дожди с сильным ветром, штормы и смерчи. По его словам, именно по этой причине сейчас происходит перемешивание температурных слоев воды, море быстрее остывает, идет минимальный прогрев акватории.

Колесников отметил, что количество морских штормов на территории Сочи в этом году превышает прошлогодние показатели. Он пояснил, что на ситуации сказалась и температура воздуха, которая также отличается от показателей 2020 года. При этом, заверил синоптик, такая погодная обстановка повторяется на курорте раз в два года и не является аномалией.

Последствия недавнего шторма в Сочи попали на видео. На кадрах видно, как на узком участке пляжа, который остался незатопленным, валяются остатки и обломки пляжной инфраструктуры — перевернутые беседки, разломанные и сорванные деревянные настилы, снесенные с места киоски. Береговая линия оказалась сильно размыта водой.

