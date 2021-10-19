Российский олигарх решил судиться с Европой из-за санкций

Российский миллиардер Михаил Гуцериев подал иск с требованием признать незаконным санкции Европейского союза (ЕС) в свой адрес, следует из официального журнала ЕС.

Ответчиком выступает Совет ЕС. По версии олигарха, суд должен отменить июньское решение об ограничениях в его отношении, связанное с ситуацией в Белоруссии. В обосновании, в частности, сказано, что Совет ошибся, посчитав удовлетворительными критерии, по которым истец попал под санкции, а также нарушил его основные права, включая право на частную жизнь и свободу ведения бизнеса.

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Об ограничениях против Гуцериева со стороны Евросоюза стало известно 21 июня. Тогда в сообщении на официальном правовом портале ЕС объяснялось, что ограничения вводятся в качестве ответа на нарушения прав человека Минском, а также в связи с проведением в августе прошлого года в Белоруссии президентских выборов, результаты которых не были признаны Брюсселем. После этого бизнесмен решил выйти из состава совета директоров «РуссНефти», где занимал пост председателя. Кроме того, стало известно, что он отдал свою долю в капитале компании брату.

В августе в отношении миллиардера были введены и ограничения со стороны Великобритании, также связанные с ситуацией в Белоруссии. Кроме Гуцериева, в списке фигурировало еще семь имен, в том числе президента Александра Лукашенко и его сына. Лондон утверждал, что олигарх поддерживал белорусские власти и является давним соратником главы государства.