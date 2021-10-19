Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 19 октября. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже вырос на 0,66 процента, до 4276,26 пункта. Индекс РТС, установивший 10-летний рекорд в ходе торгов, закрылся на отметке в 1900,04 пункта (плюс 1,25 процента).

Среди компаний из числа «голубых фишек» больше всего выросли акции «Полюса» (плюс 3,02 процента, до 13 860 рублей за штуку), Сбербанка (плюс 2 процента, до 371,89 рубля) и «Норникеля» (плюс 1,82 процента, до 1345,4 рубля). Сильнее остальных подешевели бумаги «Новатэка», «Яндекса» и МТС, однако их потери не превысили процента.

Рубль продолжил укрепляться по отношению к основным валютам. На 18:40 мск курс доллара составлял 70,9 рубля (минус 0,39 рубля), курс евро — 82,48 рубля (минус 0,29 рубля).

Цена нефти марки Brent составляла 84,99 доллара за баррель (плюс 0,78 процента), марки WTI — 82,55 доллара (плюс 1,05 процента). Газовые фьючерсы на ноябрь торговались по 1123 доллара за тысячу кубометров.