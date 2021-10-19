Назарбаев попросил прощения у казахстанцев

В новом тизере к готовящемуся к выпуску фильму-интервью Нурсултана Назарбаева «Штрихи к портрету. Откровения» бывший лидер Казахстана пожалел о совершенных ошибках. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По словам Укибая, первый президент Казахстана попросил прощения у народа. «Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет», — рассказал Назарбаев про пережитые им трудности.

Помимо этого, экс-президент вспомнил о бегстве банкира Мухтара Аблязова, заочно приговоренного в Казахстане к пожизненному заключению за коррупцию, а также о попытке нападения на акимат (администрацию) Восточно-Казахстанской области с целью совершения переворота и создания государства «Русская земля».

Кроме того, Назарбаев рассказал про то, как самолетами вывозили во время революций из Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Ранее стало известно, что Нурсултан Назарбаев отказался от установки памятника самому себе. Чиновники из его окружения заверили, что экс-президенту «абсолютно не нравятся подобные подарки», несмотря на наличие в стране множества объектов, в том числе аэропортов, школ и парков, которые носят имя политика.