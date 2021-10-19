Путин поручил развивать в России малую авиацию

Президент Путин потребовал сделать рейсы малой авиации более доступными для граждан

Президент Владимир Путин призвал сделать рейсы малой авиации более доступными для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании президиума Госсовета глава государства подчеркнул важность развития малой авиации для страны. Так, Путин поручил, что необходимо расширить сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать аэропорты и обновить парк воздушных судов.

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«В целом перелеты малой авиацией должны стать более доступными для граждан», — потребовал президент России.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка до 40 тысяч рублей для путешествий на Дальний Восток. Также глава государства предложил рассмотреть вопросы снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли.