Экономист оценил последствия нерабочих дней для российской экономики

Российская экономика восстановилась и уже вышла на допандемийные уровни, текущих показателей достаточно, чтобы перенести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября без урона, считает экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что определенный ущерб будет, но он не повлияет на результаты четвертого квартала.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом для ряда регионов, считает Голикова, следует предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. С соответствующей инициативой она намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Незначительный ущерб

Салихов считает, что определенного ущерба для экономики избежать не удастся. Касается это в первую очередь издержек для работодателей, которые вынуждены будут продолжать платить зарплату неработающим сотрудникам.

«Но в реальности многие работодатели просто игнорируют такие предписания и продолжают работать дальше, особенно в неформальном секторе экономики, который у нас довольно развит, — отметил экономист. — В любом случае я не сказал бы, что удар будет особенно болезненным. Экономика сейчас растет неплохо, в последние месяцы произошла стабилизация. Сейчас мы вышли на допандемийные уровни, так что идет небольшое замедление. Ущерб, конечно, будет, но не такой, чтобы это повлияло даже на результаты четвертого квартала».

По данным на 19 октября, в России за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. При этом в стране также зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки их 1015.