Раскрыты подробности состояния борющегося с раком телеведущего

Британский журналист, ведущий программы новостей на канале «Би-би-си» Джордж Алагия (George Alagiah), у которого семь лет назад обнаружили рак, решил взять перерыв на работе из-за ухудшения самочувствия. Подробности состояния диктора раскрыл его агент, передает Daily Mail.

«Джордж Алагия, ведущий вечерних новостей на канале «Би-би-си», собирается взять перерыв, чтобы отдохнуть от студийных обязанностей и сосредоточиться на борьбе с раком», — отметил представитель журналиста. По словам агента, в ближайшие месяцы телеведущему предстоит пройти несколько курсов химиотерапии и лучевой терапии.

«В письме к коллегам Алагия сообщил, что врачи собираются "сильно и быстро" ударить по раковым клеткам. Он признался, что работа над программой "поддерживала его в здравом уме на протяжении последних нескольких лет" и что "он полон решимости вернуться"», — добавил представитель ведущего.

Врачи диагностировали у Алагии онкологию в 2014 году. Телеведущий рассказывал, что болезнь поразила его кишечник, почки, печень, лимфатические узлы и легкие. С 2014 по 2015 год диктор прошел 17 курсов химиотерапии, после чего у него наступила ремиссия. Через два года болезнь вернулась.