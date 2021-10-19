Конструктор бронеавтомобиля «Тигр» предстал перед судом за фиктивных сотрудников

235-й гарнизонный военный суд в Москве рассматривает дело руководителя разработки бронеавтомобиля «Тигр» Андрея Колтукова, обвиняемого по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ из-за фиктивно трудоустроенных сотрудников. Об этом во вторник, 19 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в 2010 году в результате оптимизации 21-й НИИИ Минобороны, возглавляемый Колтуковым, переименовали в Центральный научно-исследовательский институт НИИЦ и сделали подразделением 3-го ЦНИИ Минобороны, оставив конструктора его руководителем.

Из-за реформы под угрозой оказался диссертационный совет из ученых. Колтукову через Минобрнауки удалось сохранить его и перевести в обновленную организацию. После этого, по версии следствия, подсудимый фиктивно трудоустроил в совет пятерых ученых, получивших около 7 миллионов рублей.

Андрей Колтуков имеет ведомственные и правительственные награды, а также медаль за заслуги перед отечеством за создание различной армейской техники.

17 октября сообщалось, что бывший замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны РФ Федор Дюльгер получил пять лет колонии за взятку в особо крупном размере.