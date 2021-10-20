В США рассказали о проблемах турецкого «Алтая»

Турецко-катарская компания BMC Otomotiv сокращает персонал. О проблемах производителя турецкого танка Altay («Алтай») рассказали в США. Финансовые проблемы могут задержать разработку танка, сообщает Defense News.

Представитель BMC рассказал изданию, что в компании уволили 30 сотрудников. Он добавил, что на предприятиях, которые входят в BMC, втрое сократили количество смен. Также компания прекратила выпуск грузовых автомобилей Tuğra.

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По мнению сотрудников турецкой компании, контракт на производство танков Altay пока не может улучшить состояние предприятия. «Даже если их производство начнется сегодня, поставки не могут быть осуществлены раньше чем через пять лет», — отметил старший инженер BMC.

Defense News напоминает, что производству танка Altay мешают проблемы с комплектующими. Так, у турецкого производителя нет доступа к технологиям производства брони, двигателя и трансмиссии. BMC ведет переговоры с южнокорейскими компаниями Doosan и S&T Dynamics о совместной разработке силового агрегата для танка.

В августе 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о решении проблем с двигателем и тепловизорами танка Т-14 «Армата». Он подчеркнул, что силовой агрегат российской машины соответствует характеристикам, которые заложены в техническом задании.