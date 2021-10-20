Раскрыто состояние госпитализированного с коронавирусом ведущего Первого канала

Госпитализированный с коронавирусом ведущий Сергей Бабаев сообщил, что ему стало лучше

Российский журналист, ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев, госпитализированный с коронавирусом, раскрыл подробности своего состояния. Его слова приводит News.ru.

Журналист сообщил, что ему стало лучше. По словам Бабаева, к нему постепенно начало возвращаться обоняние. «Все положенные процедуры прохожу, капельницы, забор крови, анализы. Все, что полагается», — уточнил он.

Бабаев добавил, что пока не вакцинацировался от коронавируса. На вопрос о том, собирается ли он делать прививку от COVID-19 в будущем, журналист ответил, что поступит «по рекомендации врачей».

О том, что ведущий Первого канала попал в больницу, стало известно утром 20 октября. Уточнялось, что степень поражения легких у Бабаева составляла 25-50 процентов. Также сообщалось, что у телеведущего наблюдались признаки цитокинового шторма — агрессивной иммунной реакции организма на вирусную инфекцию.

Бабаев работает на Первом канале с 2003 года. Наибольшую известность журналист получил как ведущий программы «Другие новости» — там он проработал с 2006 по 2014 год. С 2014 года он ведет передачу «Доброе утро».