Ведущего Первого канала госпитализировали с коронавирусом

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что телеведущему стало плохо несколько дней назад: у него появились кашель, одышка и повышенная температура. Прибывшие на вызов медики приняли решение о его госпитализации.

Уточняется, что поражение легких составляет 25-50 процентов. Также у Бабаева обнаружили признаки цитокинового шторма. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

С 2003 года Бабаев работает на Первом канале. С 2006 года по 2014 год он вел программу «Другие новости». С 2014 года начал вести передачу «Доброе утро».