Немецкие солдаты планировали уйти в наемники к арабам и попались полиции

Euronews: в Германии задержали двух бывших военных, планировавших сражаться в Йемене

На юге Германии арестованы двое бывших военнослужащих немецкой армии, планировавших собрать группу наемников. Мужчины собирались организовать боевое подразделение из 100-150 отставных служащих Бундесвера и полиции, чтобы поучаствовать в военном конфликте в Йемене, передает Euronews.

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Двое мужчин, граждане Германии и ветераны Бундесвера, в начале 2021 года задумали создать боевой отряд, чтобы предложить свои услуги Саудовской Аравии для участия в йеменском конфликте. Несостоявшиеся наемники планировали заработать на своем «предприятии» по 40 тысяч евро. Один из организаторов несколько раз пытался установить контакт с официальным Эр-Риядом, а второй привлек «в дело» еще семерых человек.

Однако все дипломатические усилия граждан Германии закончились фиаско — представители Саудовской Аравии не ответили на предложение, а они затем попались полиции. Теперь им придется разговаривать с государственным обвинением. Прокуратура вменяет мужчинам попытку организации террористического сообщества.

10 октября в Йемене попытались взорвать автоколонну чиновников. Покушения на официальных лиц правительства происходят в стране регулярно.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. В 2015 году коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом вторглась в страну для поддержки действующего правительства против повстанцев-хуситов.