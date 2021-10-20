При взрыве на складе боеприпасов в Сирии погибли пять человек

На складе боеприпасов в сирийской провинции Хама произошел взрыв, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также сообщается о двоих пострадавших. Собеседник из сирийской службы безопасности уточнил российскому агентству, что взрыв прогремел в одной из частей Национальной обороны на трассе Хама — Хомс. Нацоборона — это частные ополчения, обороняющие населенные пункты от террористов на стороне Дамаска.

20 октября в столице Сирии городе Дамаск взорвался автобус с военными. Случившееся назвали терактом. Произошел подрыв двух самодельных взрывных устройств. Третье успели обезвредить саперы. Во взрыве погибли 14 сирийских военных. Также два человека получили ранения.

В разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин предположил, что этот теракт был направлен против правительства президента Башара Асада. По мнению эксперта, теракт может быть связан как с силами протурецких боевиков, так и с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России)