Россиянка назвала главный недостаток отдыха в люксовом отеле на Мальдивах

Россиянка вместе с мужем отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы и пожаловалась на неизвестных насекомых. Впечатления девушки публикует портал «Тонкости туризма».

За путевку на восемь дней молодожены заплатили 380 тысяч рублей. Единственным минусом люксового курорта девушка назвала «кусачих» насекомых, которые беспокоили пару на протяжении недели. Она отметила, что в борьбе с ними не помогал даже специальный фумигатор.

В остальном туристка осталась в восторге от отдыха — начиная от индивидуального трансфера из аэропорта, заканчивая сервисом в отеле. Особенно ее впечатлило оснащение номеров, которое было продумано до мелочей — помимо полотенец, тапочек, халатов и фена, гости могли воспользоваться косметикой дорогостоящего итальянского бренда. Кроме того, в их распоряжении были спасательные жилеты, дождевики, зонты и весы.

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Также каждая вилла имела собственный выход к океану и гигиенический душ с пресной водой. Туристка призналась, что видела подобные места только в кино или в передачах National Geographic.

Отдельно путешественница похвалила питание. «Больше всего меня поразили тар-тары из разных видов рыб. С рыбой я вообще не очень, с сырой тем более, а тут случилась любовь», — поделилась эмоциями россиянка.

В заключение автор призвала читателей не «набивать» чемодан лишними вещами, а взять с собой только купальники, солнцезащитный крем и несколько сарафанов. «Здесь ничего не нужно. Особенно обувь: я ее надевала один раз в ресторан, остальное время ходила босиком», — добавила она.

Ранее в октябре россиянка отдохнула на Мальдивах за 150 тысяч рублей и раскрыла способы спланировать бюджетный отпуск на островах. По ее словам, один из главных секретов отдыха «в режиме эконом» — это перелет стыковочным рейсом вместо прямого. Также она порекомендовала бронировать отель только по системе «все включено», так как цены на ужины, обеды и алкогольные напитки в баре достаточно высокие в случае отдельной оплаты.

