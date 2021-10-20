Бастрыкин вернулся в Петербург после разноса на совещании и болезни следователя

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вернулся в Санкт-Петербург после разноса на совещании, после которого следователя из города Всеволожска Ленинградской области лейтенанта Владислава Мегрелова доставили в больницу. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте СКР.

В ведомстве сообщили, что Бастрыкин проводит прием жителей Всеволожского района Ленинградской области. «Много людей пришло к зданию регионального СК на Торжковской улице. У людей немало вопросов к местному следствию и качеству их работы», — говорится в посте.

При этом «Фонтанка» отмечает, что на прием к председателю СКР пришли десять человек, двое из них — потерпевшие по делу, которое расследовал Мегрелов. По предварительной информации, мать и сестра погибшего от отравления газом общались с новым следователем из центрального аппарата ведомства, который будет проводить повторное исследование нюансов произошедшего.

13 октября Бастрыкин провел совещание с сотрудниками Следственного управления СКР по Ленинградской области и потерпевшими по делу об отравлении местного жителя газом. Глава ведомства остался недоволен работой лейтенанта Мегрелова и призвал его уволить. В СКР пояснили, что 26-летний следователь игнорировал выводы экспертизы при работе над делом.

После совещания Мегрелова госпитализировали.