СК пояснил критику госпитализированного после совещания с Бастрыкиным сотрудника

Следственный комитет России (СКР) пояснил критику в отношении госпитализированного сотрудника Владислава Мегрелова после онлайн-совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Об этом сообщается на сайте СК.

Согласно информации ведомства, 26-летний следователь игнорировал выводы экспертизы при работе над одним из дел в своем производстве. Мегрелов работал над делом о гибели мужчины и отравлении его ребенка угарным газом в загородном доме во Всеволожском районе Ленинградской области в октябре 2020 года. Дело было передано в центральный аппарат СК, который выяснил, что 1 июля были получены результаты экспертизы, которые исключали версию об отравлении из-за неисправного дымохода.

«Мегрелов долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку», — сообщили в СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.

Онлайн-совещание состоялось 13 октября. На нем Бастрыкин заслушал дело об отравлении жителя Ленинградской области газом в 2020 году. Мать погибшего утверждает, что ее сына убила бывшая невестка, а результаты экспертиз говорят о несчастном случае. Глава СКР остался недоволен работой Мегрелова, который ведет это дело, и призвал его уволить из-за профнепригодности.

По данным 47news, сразу после рабочей встречи Мегрелова увезла машина скорой помощи. В СКР заявили, что следователь был госпитализирован из-за ОРВИ.

