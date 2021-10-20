Индекс Мосбиржи вырос до 4282,81 пункта (плюс 0,15 процента) в начале основной торговой сессии на Московской бирже в среду, 20 октября. Индекс РТС снизился до 1897,42 пункта (минус 0,14 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:05 мск стали «Полюс» (плюс 1,22 процента, до 14 048 рублей за акцию), TCS Group (плюс 0,6 процента, до 7852 рублей) и «Полиметалл» (плюс 0,25 процента, до 1350,4 рубля). Больше всего подешевели акции Сбербанка, «Роснефти» и «Норникеля». Падения стоимости бумаг этих компаний не превысило процента. Акции «Русала» в начале торгов потеряли 0,21 процента (79,8 рубля за штуку), а затем пошли вверх, несмотря на прогнозы некоторых экспертов из-за обысков в США в доме родственников бывшего владельца компании Олега Дерипаски.

Курс рубля на 10:10 мск составил 71,08 рубля (плюс 0,21 рубля), курс евро — 82,65 рубля (плюс 0,21 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 84,41 доллара за баррель (минус 0,79 процента), WTI — по 81,8 доллара (минус 0,78 процента). Газовые фьючерсы на ноябрь стоили около 1150 долларов за тысячу кубометров.

