Ноутбук Apple оказался мощнее PlayStation 5

Новые ноутбуки Apple по производительности обогнали приставки нового поколения Sony. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты издания проанализировали характеристики новых ноутбуков, представленных Apple. На основе официальных данных оказалось, что мощность 14-ядерного графического процессора M1 Pro, используемого в младшем ноутбуке MacBook Pro, составляет 4,5 терафлопс. Производительность самого дорогого устройства серии, имеющего процессор M1 Max с графическим чипом на 32 ядра, составляет 10,4 терафлопс.

Для сравнения, мощность графического ускорителя PlayStation 5 составляет 10,28 терафлопс. Из этого авторы сделали вывод, что новые ноутбуки Apple мощнее, чем приставка Sony нового поколения. При этом отмечается, что компьютеры, в отличие от консоли, не предназначены для видеоигр. Также процессоры от Apple «на бумаге» более энергоэффективны, чем аналогичные комплектующие в приставках Sony.

«Новые MacBook Pro стоят дороже, чем PlayStation 5, но тем не менее способность Apple заявить о портативном ноутбуке, способном конкурировать с игровой консолью высокого класса, впечатляет», — сделали вывод на основе заключения коллег журналисты MacRumors.

Анонс ноутбуков Apple состоялся 18 октября. В линейку MacBook Pro входят две модели с экранами Mini-LED диагональю на 14 и 16 дюймов. В зависимости от комплектации устройства имеют процессоры M1 Pro и M1 Max.