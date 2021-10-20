Напавшие с кислотой на директора российского комбината предстанут перед судом

Завершено расследование уголовного дела о нападении с кислотой на директора хлебокомбината

В Московской области завершено расследование уголовного дела о нападении с серной кислотой на директора российского хлебокомбината. Об этом в среду, 20 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

По данным надзорного ведомства, дело в отношении двух ранее судимых мужчин направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу. Выяснилось, что обвиняемые действовали по найму и за денежное вознаграждение в 16 тысяч рублей.

Нападение на 58-летнюю замдиректора Ивантеевского хлебокомбината произошло вечером 3 августа. Россиянка получила сильные химические ожоги подбородка, груди и шеи, ее госпитализировали в отделение реанимации.

17 августа полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 32 и 34 лет родом из Башкирии.