Россия запросила у Грузии информацию по делу об убитой в Тбилиси россиянки

Россия обратилась к Министерству иностранных дел Грузии с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством россиянки Анастасии Шаталовой в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе секции интересов России при посольстве в Швейцарии и Тбилиси.

По информации ведомства, Москва попросила предоставить всю имеющуюся информацию о преступлении, а также как можно скорее передать тело погибшей ее отцу.

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании троих подозреваемых в убийстве девушки. В ходе обысков у обвиняемых обнаружили большое количество наркотиков, двое из них при задержании попытались оказать сопротивление правоохранителям. Один мужчина попытался взорвать гранату.

18 октября стало известно, что неизвестный мужчина в упор выстрелил в 30-летнюю россиянку семь раз и скрылся с места преступления. Очевидцы отметили, что убийство произошло около часа ночи возле дома, где убитая снимала квартиру. МВД Грузии возбудило уголовно дело по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

