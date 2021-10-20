Появились подробности о похитителе сбросившей записку из окна квартиры россиянки

Под Казанью в квартире, где якобы удерживают похищенную пожилую женщину, проживает ранее судимый россиянин. Такие данные привел полицейский, начавший проверку, подробности появились в Telegram-канале Shot.

В среду, 20 октября, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что шла возле многоэтажки, из окна ее окликнула пенсионерка и сбросила записку, прикрепленную к прищепке. В тексте отмечалось, что россиянку якобы удерживал и избивал неизвестный.

По сведениям Shot, сотрудник полиции выяснил, что в квартире на самом деле живет ранее судимый — 54-летний Андрей С. Когда полицейский прибыл на место, дверь ему никто не открыл. Соседи заявили ему, что ничего не знают о таком жильце.

В этой ситуации полицейский решил позвонить владельцу квартиры, но трубку никто не взял. О его местонахождении и просившей о помощи женщине пока ничего неизвестно.

Ранее в Стерлитамаке сотрудники полиции силой вытащили из междугороднего автобуса пенсионерку, которая отказалась предъявить документы по вакцинации от COVID-19. Позже в МВД по Башкирии пояснили, что непривитая пенсионерка не покидала автобус, задерживая его отправление.