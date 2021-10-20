Зеленского сравнили с водителем трамвая

Политический консультант Спиридонов: Зеленский ведет Украину тем же путем, что и Порошенко

Украинский политический консультант Николай Спиридонов в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил, что президент Владимир Зеленский ведет страну тем же путем в Евросоюз и НАТО, что и бывший президент Петр Порошенко, который, в свою очередь, также обозначил своим главным врагом своего предшественника, которым являлся Виктор Янукович.

Эксперт сравнил Зеленского на посту президента с водителем трамвая, поскольку ему приходится лишь «ехать вперед по рельсам». Несмотря на его желание отличаться от прошлого президента страны, на посту главы государства он делает то же, что и Порошенко, отметил Спиридонов.

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«Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой. Да, теоретически где-то может быть развилка. Но на президента серьезно давят и с Востока, и с Запада. У него не так уж много возможностей уклониться с пути», — заявил он.

Также политконсультант отметил, что в основном нынешний глава государства принимает вынужденные решения, и подчеркнул, что «его трамвай едет туда же, куда и трамвай Порошенко». Кроме того, по его мнению, Зеленский чувствует исходящую от его предшественника угрозу из-за его политического и финансового веса.

Ранее Зеленский назвал США главным партнером в сфере обороны и безопасности. Он поблагодарил Вашингтон за материально-техническую помощь, которую он оказывает для усиления возможностей Вооруженных сил Украины.