В Индии представили электрический трезубец для пограничников

Индийская компания Apasteron представила трезубец для выведения противников из строя

Пограничные силы безопасности Индии получат новое вооружение. Компания Apasteron представила электрический трезубец и специальные перчатки для пограничников. Соответствующее видео появилось в сети, сообщает «Российская газета».

Электрическое оружие презентовал технический директор Apasteron Мохит Кумар. По его словам, новые образцы разработаны по заказу Пограничных сил безопасности Индии. Так, электрическое оружие использовали китайские пограничники в ходе столкновений в районе реки Галван.

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Электрический трезубец Trishul выполнен в форме традиционного индийского трезубца. Кумар отметил, что электрический разряд Trishul способен вывести из строя противника в рукопашной схватке. Кроме того, трезубец может поражать живую силу в защищенных машинах.

Также представитель Apasteron показал электрические перчатки Sapper Punch. В основе разработки лежат армейские перчатки, которые дополнили специальными электродами и блоком с батареями. По словам Кумара, небольшой аккумулятор позволяет нанести несколько ударов током.

В 2020 году обострился индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе. Десятки солдат пострадали в ходе столкновений на спорных участках приграничной территории.

Ранее издание The Military Watch сравнило танки Т-90 индийских вооруженных сил с пакистанскими танками VT-4. Авторы издания предположили, что танки VT-4 китайского производства могут стать угрозой для индийских Т-90.