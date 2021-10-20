Наука и техника
 
Последние новости
Песков анонсировал решение Путина по новым антиковидным мерам
В Кремле ответили на вопрос о повторной вакцинации Путина
Раскрыта новая игра от создателей S.T.A.L.K.E.R.
Суд оштрафовал Дудя за пропаганду наркотиков
Украина поздравила Россию с «мужественным шагом»
Талибы назвали свое правительство инклюзивным
Россияне назвали сумму дохода для нормальной жизни
Афганских студентов отправят учиться в Россию
Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
Власти Москвы раскрыли подробности новых мер по COVID-19 
Новости партнеров

В Индии представили электрический трезубец для пограничников

Индийская компания Apasteron представила трезубец для выведения противников из строя
Перейти в «Мою Ленту»

Пограничные силы безопасности Индии получат новое вооружение. Компания Apasteron представила электрический трезубец и специальные перчатки для пограничников. Соответствующее видео появилось в сети, сообщает «Российская газета».

Электрическое оружие презентовал технический директор Apasteron Мохит Кумар. По его словам, новые образцы разработаны по заказу Пограничных сил безопасности Индии. Так, электрическое оружие использовали китайские пограничники в ходе столкновений в районе реки Галван.

Электрический трезубец Trishul выполнен в форме традиционного индийского трезубца. Кумар отметил, что электрический разряд Trishul способен вывести из строя противника в рукопашной схватке. Кроме того, трезубец может поражать живую силу в защищенных машинах.

Также представитель Apasteron показал электрические перчатки Sapper Punch. В основе разработки лежат армейские перчатки, которые дополнили специальными электродами и блоком с батареями. По словам Кумара, небольшой аккумулятор позволяет нанести несколько ударов током.

В 2020 году обострился индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе. Десятки солдат пострадали в ходе столкновений на спорных участках приграничной территории.

Ранее издание The Military Watch сравнило танки Т-90 индийских вооруженных сил с пакистанскими танками VT-4. Авторы издания предположили, что танки VT-4 китайского производства могут стать угрозой для индийских Т-90.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский Ми-171А2 испытают на высоте 5 километров
Су-30 и F-35 сразятся в бою
Самую редкую модификацию российского Т-90С заметили в Индии
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 9 октября

Смерть — не выход.

Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
09:0718 октября

Раскрыты системные требования новых игр GTA

06:4818 октября

Создана производящая синтетические вещества бактерия

04:3518 октября

В Британии представили макет российской БМП на базе пикапа Toyota

Наука и техника00:01 4 октября
«Покушение на императора 1 марта 1881 года»

«Истреблять врагов всеми способами»

Как Россия стала родиной политического терроризма?
04:3118 октября

Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19

03:3818 октября

Срок службы российских «Стилетов» продлили

02:0318 октября

Пересильд раскрыла подробности съемок фильма на МКС

Наука и техника13:20 4 октября

На пороге перемен.

Как технологии будущего изменят мир и жизнь людей?
00:4318 октября

Выявлена снижающая риск смерти диета

20:2417 октября

Космонавт рассказал о «бардаке» в российском сегменте МКС после съемок «Вызова»

18:2417 октября

Медики назвали способы борьбы с «суперпростудой»

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Германии поставили дедлайн по «Северному потоку-2»
В Москве пройдет 31-й фестиваль Red Apple 2021
Оценено влияние дополнительных выходных на экономику России
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Обыскиваемый в Вашингтоне дом приписали родственникам Дерипаски
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО
Экзамен на краповые береты закончился дракой.
Бойцов из Чечни обвинили в обмане. Среди не сдавших — племянник Кадырова
Восемь заключенных саратовской колонии отказались писать заявление о пытках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал «самый отвратительный» способ приготовления пельменей
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Сообщение о перебоях с кислородом в ЦРБ под Волгоградом оказалось недостоверным
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Сайт мэрии Москвы «упал» после новости о новых коронавирусных ограничениях
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Участник шоу на ТНТ высказался о последствиях шутки про Кадырова
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Представлен новый Honda Civic Si
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Skoda остановила работу двух чешских заводов
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы