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Китайские танки станут угрозой для российских Т-90

The Military Watch: пакистанские танки VT-4 станут угрозой для индийских Т-90
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Фото: Brent Lewin / Bloomberg / Getty

Китайские танки VT-4, состоящие на вооружении Пакистана, могут стать угрозой для российских Т-90 вооруженных сил Индии. Боеприпасы китайских машин смогут бороться с российскими танками. Подобное мнение выразили авторы портала The Military Watch.

В апреле прошлого года китайские СМИ сообщили о поставках танков VT-4 в Пакистан. Считается, что изначально Исламабад получит около ста танков производства компании Norinco. Авторы The Military Watch подчеркивают, что танковый парк Пакистана полностью состоит из машин китайского производства. VT-4 дополнит танк Al-Khalid, разработанный на основе копий узлов танка Т-72, и Al-Zarrar, в основе которого лежит база советского Т-54А. Учитывая прошлые тендеры, Пакистан может заказать не менее трехсот VT-4, пишет The Military Watch.

VT-4 станет самым боеспособным танком Пакистана. Машина получила комплекс активной защиты и дизельный двигатель мощностью 1300 лошадиных сил. The Military Watch отдельно подчеркивает арсенал боеприпасов орудия VT-4. Авторы материала пишут, что китайские снаряды «считаются одними из самых мощных в мире». Это позволит пакистанским танкам представлять угрозу для «индийского Т-90С, и, возможно, даже Т-90МС», — считают авторы The Military Watch.

Ранее в Индии заметили редкую модификацию танка Т-90С. В Twitter опубликовали снимок ранней версии танка с литой башней, которая изначально поставлялась на экспорт. Позже машины получили сварную башню.

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