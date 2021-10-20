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На российские птицефабрики завезут гастарбайтеров

Минсельхоз предложил завести на предприятия АПК до 3,5 тысячи гастарбайтеров
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Фото: Globallookpress.com

Министерство сельского хозяйства России предложило решить проблему с персоналом на предприятиях с помощью завоза гастарбайтеров из Узбекистана. Соответствующий пилотный проект был разработан для строительной отрасли, но в ведомстве решили включиться в него, сообщает «Коммерсантъ».

До конца недели Минсельхоз соберет заявки от компаний. Квота для строителей составляет 10 тысяч мигрантов, из них на сельхозпредприятия могут отправить до 3,5 тысячи. Компании, желающие привлечь рабочих, должны заключить соглашения с Агентством внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана.

Ввозимым работникам сделают прививки от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт», проверят на ВИЧ и туберкулез, а также заставят сдать экзамен по русскому языку. Все мероприятия профинансирует наниматель, затраты оцениваются в 45-50 тысяч рублей.

В Минсельхозе указывают, что ведут постоянный мониторинг кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, и сейчас ситуация оценивается как стабильная. В группе «Черкизово» потребность в иностранных рабочих оценивают меньше, чем в тысячу человек. В УК «Траст-Птицеводческие активы» хотят трудоустроить 50 гастарбайтеров в 2021 году, а если проект будет успешен, то в 2022 году могут расширить заявку до 400 человек.

Глава Росптицесоюза Галина Бобылева полагает, что ввоз рабочих из Узбекистана решит проблему кадрового дефицита, но не увеличит производство. В свою очередь председатель межрегионального профсоюза «Новопроф» Иван Мухин отметил, что целевой набор иностранных рабочих может привести к тому, что с обещанной зарплаты станут вычитать все расходы работодателя. А из-за этого мигранты окажутся практически привязаны к работе.

Ранее сообщалось, что с острой нехваткой персонала столкнулись российские ретейлеры. В частности, не хватает администраторов магазинов и кассиров.

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