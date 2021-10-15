В российских магазинах обнаружилась нехватка персонала

Российские ретейлеры столкнулись с острым дефицитом персонала, включая администраторов магазинов и кассиров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Торговые сети связывают это с рядом факторов, среди которых отток мигрантов из-за пандемии коронавируса, демографическая яма 1990-х годов, а также переход персонала в сферу онлайн-торговли. В частности, одна из сетей продуктовых супермаркетов укомплектована сотрудниками от 65 до 92 процентов в зависимости от региона.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что ретейлеры начали повышать заработную плату сотрудникам, вводить гибкий график и снижать штрафные санкции.

5 октября сообщалось, что компания РЖД превысила план на сентябрь по набору рабочих и привлекла к расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 16 тысяч человек. Реконструкции, которая считается одним из главных российских мегапроектов, теперь не мешает проблема нехватки персонала.

В сентябре уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что российские пенсионеры могут решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. По его словам, те хотят работать и готовы заменить мигрантов, но не делают этого, поскольку опасаются лишиться индексации пенсий. «Они потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы. Это дестимулирует людей выходить работать», — сказал Титов. Индексация выведет из тени многих пенсионеров, считает омбудсмен.