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В России представили комплекс для поиска беспилотников

«Лаборатория Касперского» представила комплекс обнаружения дронов Antidrone
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Кадр: antidrone.kaspersky.com

Комплекс для поиска беспилотников Antidrone представили в России. Разработку «Лаборатории Касперского» продемонстрировали на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2021». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика Antidrone Владимира Турова.

«В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети», — отметил разработчик.

Antidrone может определить модель беспилотника, характеристики пульта управления и местонахождение пилота. Туров добавил, что в состав комплекса можно включить модули нейтрализации, которые обеспечивают подавление обнаруженных беспилотников.

По словам разработчика, активные продажи Antidrone начались в 2021 году. Заинтересованность в новом устройстве проявили аэропорты, стадионы и организаторы массовых мероприятий.

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Иноходец» применили управляемое оружие в ходе стратегических учений «Запад-2021» в сентябре. Беспилотники поразили цели управляемыми ракетами.

В июле глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал в интервью РИА Новости о планах по выпуску защищенного телефона. Перспективное устройство на базе KasperskyOS предназначено для индустриального и корпоративного сектора.

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