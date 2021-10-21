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В бундестаге призвали к скорейшему вводу в эксплуатацию «Северного потока-2»

dpa: в бундестаге призвали к скорейшему вводу в эксплуатацию «Северного потока-2»
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Фото: Axel Schmidt

Председатели комитетов германского бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр призвали к скорейшему вводу эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за высокого спроса на газ в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

При этом, они раскритиковали сопредседателя немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналену Бербок, которая призвала не выдавать разрешение на запуск газопровода до тех пор, пока не будут выполнены все предписания Евросоюза, заявив, что Россия частично несет ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке Европы.

«Для ее обвинений в том, что Россия злоупотребляет поставками природного газа для шантажа Европы и несет ответственность за повышение цен на энергоносители, нет никаких доказательств», — резюмировали немецкие депутаты.

Ранее президент России Владимир Путин оценил заинтересованность Европы в газопроводе «Северный поток-2» в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Он напомнил, что в проекте участвуют пять крупнейших европейских компаний. По его словам, газопровод находится не только в интересах «Газпрома», но и «наших партнеров и прежде всего, конечно, европейских».

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