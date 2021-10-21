Опрошенные изданием «Известия» политологи объяснили реакцию Украины на «очередную» карту России с Крымом в ее составе. Речь идет о намерении украинского МИД потребовать разъяснений у Apple после того, как в одном из приложений страна оказалась без полуострова.

Доктор политических наук, завкафедрой социологии и политологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что США используют Украину «как Антироссию». «А установка одна: Крым — это Украина, Россия — это зло, наш враг и мы сделаем все, чтобы победить, как они говорят, в войне с Россией», — пояснил он.

По мнению политического обозревателя Александра Асафова, реакция Украины была ярко-эмоциональной, так как страна живет в собственной реальности, где с ней «воюет Россия». «И в этой реальности... я не знаю, [они] летят в космос, вступают в НАТО, Евросоюз и достигают сверхъэкономики на аграрной основе и тому подобные бредовые идеи», — сказал эксперт. Он добавил, что при отсутствии внешней политики Украине ничего не остается кроме возмущения очевидными действиями в реальности.

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В сентябре правительство Украины утвердило Стратегию деоккупации Крыма. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возвращению полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.